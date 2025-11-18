Incidente all'uscita della galleria: caos sul Raccordo tra Serino e Solofra In serata l'incidente. Delle Grazie: siamo esasperati, il Raccordo è un inferno

Ancora un incidente all'uscita della galleria Monte Pergola, disagi e rallentamenti in serata tra Serino e Solofra. Il Raccordo Avellino-Salerno si conferma ad alto rischio. È servito l'arrivo di due carroattrezzi per rimuovere i veicoli incidentati:un'auto e un furgone. Numerose le segnalazioni di automobilisti in transito, che hanno richiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto la polstrada ha coordinato i soccorsi alle persone rimaste coinvolte e la messa in sicurezza dei mezzi incidentati. Gli agenti hanno effettuato i i rilievi per accertare la dinamica del sinistro. " È solo l'ennesimo capitolo di quella che definiamo ormai un'odissea - racconta il vicesindaco di san Michele di Serino Antonio Delle Grazie-. Il Raccordo è un percorso ad ostacoli tra cantieri e restringimenti e la galleria di Monte Pergola un inferno. Ogni giorno sono migliaia le persone in transito su un collegamento che resta ad altissimo rischio. Pretendiamo sicurezza, come cittadini e amministratori delle nostre comunità. Chiediamo certezza sui tempi di completamento nell'altra canna della galleria. Siamo esasperati da anni di attese, tra promesse mancate e incidenti che hanno segnato con sangue e croci i nostri territori".