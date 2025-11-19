Avellino: passaporti, dal 1° dicembre 2025 nuova modalità di pagamento Sarà possibile effettuare il pagamento comodamente, tramite canali autorizzati

A partire dal 1° dicembre 2025 cambia la modalità di pagamento dell’importo per il rilascio del passaporto. Termina il pagamento tramite bollettino postale, si pagherà solo tramite poste, banche, PagoPA, ricevitorie o tabaccherie. Sarà possibile effettuare il pagamento comodamente, tramite canali autorizzati: l’importo sarà di 42,70 euro. Tutti i bollettini pagati prima del 1° dicembre 2025 sono da ritenersi validi e saranno accettati. Per tutte le informazioni utili si rimanda alla sezione “Il rilascio del passaporto” del sito della Polizia di Stato https://www.poliziadistato.it/articolo/10301#Pagamentoonline.