Avellino, Il Csm vota all'unanimità: Domenico Airoma procuratore di Napoli Nord A votare la V Commissione del Csm, ora si attende la decisione del Plenum

di Paola Iandolo

Airoma lascerà la procura di Avellino. A deciderlo la V Commissione del Csm che ha votato all'unanimità per il passaggio alla procura di Napoli Nord, lasciata nel 2021 dove aveva ricoperto il ruolo di Agiunto. E' passata all'unanimità la proposta del relatore Aimi. Ora si attende la decisione del Plenum che potrebbe arrivare entro fine anno.

I giochi si sono riaperti dopo che il procuratore di Perugia, Raffaele Cantone ha rinunciato alla corsa per la guida della Procura di Napoli Nord, aprendo la strada alla nomina del Procuratore della Repubblica di Avellino Domenico Airoma. Dunque alla guida della procura di Avellino, dopo la decisione del plenum, sarà il procuratore aggiunto Francesco Raffaele.