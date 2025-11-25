Avellino, Dolce Vita: richiesta di archiviazione per Nargi altri 20 indagati Per il procuratore aggiunto Raffaele non si è deciso di esercitare l'azione penale

Stralcio e richiesta di archiviazione per 21 indagati nell’ambito del procedimento “Dolce Vita”. Tra questi anche l’ex vicesindaco Laura Nargi. É quanto emerso nel corso dell’udienza preliminare celebrata questa mattina davanti al Gup Mauro Tringali. Nella replica del Procuratore Aggiunto Francesco Raffaele, infatti, che si è concentrato sull’eccezione di competenza territoriale avanzata dal penalista Marco Campora, difensore dell’architetto Filomena Smiraglia, ricostruendo la vicenda di una dirigente comunale e allo stesso tempo Vpo a Benevento, ha anche evidenziato come “la posizione della dottoressa è stata stralciata insieme a tutti gli altri soggetti iscritti, nei confronti dei quali non si è deciso di esercitare l’azione penale.

Il procedimento con numero 2416/2025 a carico di 22 indagati, per cui é stata proposta il 27 giugno 2025 una richiesta di archiviazione al gip di Avellino. La Procura ha stralciato la posizione della dirigente comunale per cui era stata sollevata la questione di incompetenza territoriale, aprendo un nuovo procedimento, quello di numero 5073/2025 e lo scorso 24 novembre gli atti sono stati trasmessi alla Procura di Roma.

Per il Procuratore Aggiunto Raffaele non vi è alcun motivo di ritenere sussistenti i presupposti della trasmissione del processo come chiesto dalla difesa. Avrebbe anche riferito “non solo per un ruolo assolutamente marginale della stessa nella vicenda su cui è chiamato a decidere il Gup”.