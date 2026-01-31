Metanizzazione in Baronia. Il tribunale respinge la richiesta risarcitoria Il Tribunale di Benevento ha respinto la domanda dichiarandola inammissibile

Tutto era iniziato con l’affidamento dei lavori alla Sidigas per la metanizzazione degli 8 Comuni della Baronia compresi nel Bacino Campania 06 (Carife, Castel Baronia, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Scampitella, Trevico, Vallata e Vallesaccarda), cui, però, era seguita la risoluzione contrattuale, la pubblicazione di un nuovo bando con affidamento alla 2i RETE GAS S.p.A. e, ancora, l’annullamento da parte del Giudice Amministrativo del nuovo bando, le nuove transazioni tra i Comuni e società e, infine, la ripresa dei lavori da parte di quest’ultima.

La 2i RETE GAS S.p.A., ritenendo di aver subito danni per l’annullamento del nuovo bando, citava, quale Ente capofila del Bacino Campania 06, il Comune di San Nicola Baronia, difeso dall’avv. Francesco Andreottola, per il risarcimento dei danni ma il Tribunale di Benevento ha respinto la domanda dichiarandola inammissibile.