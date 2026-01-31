Avellino-Cesena 3-1: tabellino e voti dei lupi Reazione biancoverde con Biasci da tripletta e da prova super. Enrici decisivo nella linea difensiva

Biasci domina la scena con la tripletta nel successo sul Cesena. L'Avellino batte i romagnoli con il risultato di 3-1 nella ventiduesima giornata del campionato di Serie B con la punta toscana che prima ribalta gli ospiti per il 2-1 all'intervallo e poi firma l'allungo nella ripresa. Reazione biancoverde e bella prova nell'emergenza difensiva, cancellata con un ottimo Enrici centrale difensivo della linea a 3. Ottimi segnali per il gruppo allenato da Biancolino, chiamato al rilancio e siglato con decisione lungo i 90 minuti. Il gol subito all'8' i lupi ha visto la pronta risposta biancoverde per il riscatto e tre punti preziosi nel cammino salvezza.

Il tabellino

Serie B

Ventiduesima Giornata

Avellino-Cesena 3-1

Marcatori: 8' pt Olivieri (C), 17' pt, 37' pt, 17' st Biasci (A)

Avellino (3-5-2): Daffara 6,5; Cancellotti 7, Enrici 7,5, Fontanarosa 7; Missori 7, Palumbo 6,5, Palmiero 6,5 (25' st Armellino 6), Sounas 6,5 (10' st Besaggio 6), Sala 6,5; Biasci 9 (41' st Russo sv), Patierno 6 (25' st Tutino 6). All. Biancolino 7. A disp. Iannarilli, D'Andrea, Reale, Sassi, Milani

Cesena (3-5-2): Klinsmann; Ciofi (19' st Guidi), Zaro, Piacentini (19' st Magni); Ciervo, Bisoli (19' st Francesconi), Castagnetti (36' st Arrigoni), Berti, Frabotta; Olivieri (30' st Diao), Shpendi. All. Mignani. A disp. Ferretti, Fontana, Amoran, Zamagni, Galvagno

Arbitro: Di Marco

Ammoniti: Frabotta (C), Piacentini (C), Enrici (A)

Espulso: Mignani (C)

Assistenti: Cortese e Rinaldi

Quarto ufficiale: Cerbasi

VAR e AVAR: Baroni e Crezzini

Recupero: 2' pt, 5' st