Montefredane: targa di riconoscimento a Carmine Aquino e benvenuto ai nuovi nati Un gesto simbolico ma ricco di significato

Nell'aula consiliare Giuseppe Pisano, l’amministrazione comunale di Montefredane ha conferito una targa di riconoscimento a Carmine Aquino, già medico di medicina generale della comunità montefredanese.

La giunta e l'amministrazione comunale, interpretando il sentimento unanime della cittadinanza, hanno voluto esprimere profonda gratitudine all’illustre concittadino per l’impegno, la professionalità, la dedizione e l’umanità con cui, per lunghi anni, ha curato la salute dei cittadini, operando sempre nel solco più autentico del giuramento di Ippocrate.

Un servizio svolto con spirito di sacrificio e grande attenzione alla dimensione umana del rapporto medico-paziente, che ha lasciato un segno profondo nella comunità.

Nel corso della stessa cerimonia, sono state inoltre consegnate le targhe di benvenuto ai cittadini residenti nati nel 2025, un gesto simbolico ma ricco di significato, volto a celebrare la vita e il futuro della comunità.

Il sindaco Ciro Aquino, a nome dell’intera amministrazione comunale, ha rivolto un caloroso augurio a Carmine Aquino e ai nuovi nati, auspicando per tutti una vita lunga, serena e ricca di soddisfazioni, nel segno dei valori della solidarietà, della cura e dell’appartenenza alla comunità di Montefredane.

Una cerimonia semplice ma intensa, che ha unito il ringraziamento per il passato e la speranza per il futuro, rafforzando il legame tra istituzioni e cittadinanza.