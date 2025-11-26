Frode con l'ecobonus: undici arresti della guardia di finanza ad Avellino Associazione per delinquere e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche,

Associazione per delinquere, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, riciclaggio di auto. Sono i reati di cui dovranno rispondere 14 persone.

Misure cautelari disposte dalla procura della repubblica di Avellino ed eseguite dai militari del nucleo polizia economico finanziaria di Napoli e Avellino.

Per quattro di essi la custodia cautelare in carcere, per sette i domiciliari e per altri tre l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziariam di dimora e la misura interdittiva del divieto di esercitare la professione di commercialista per il periodo di un anno.

Le attività investigative, avviate anche attraverso l'analisi di rischio svolta in collaborazione con il settore contrasto illeciti dell'agenzia delle entrate.

I dettagli dell'operazione

Avevano illegittimamente generato crediti d'imposta per 1,7 miliardi di euro attraverso lavori di efficientamento energetico mai eseguiti o eseguiti su immobili mai accatastati.

Il 22 marzo 2023, al termine della prima fase delle indagini, è stato già eseguito un sequestro preventivo d'urgenza (convalidato dal gip) di tutti i crediti ritenuti inesistenti e non ancora monetizzati o compensati. Parte di questi crediti, 13,7 milioni di euro, che alcuni indagati sono riusciti a monetizzare, sarebbero stati trasferiti su conti correnti italiani ed esteri.