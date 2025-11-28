Monteforte Irpino, Asta ex Pagliarone: acquisite le annotazioni dei carabinieri I verbali acquisiti riguardano due video consegnati dall'ex socio di Giordano ai militari

di Paola Iandolo

E' stata un'udienza lampo quella celebrata stamane per verte sullìasta dell'ex Pagliarone e che vede a processo anche l'ex sindaco di Monteforte Irpino, Costantino Giordano.Le annotazioni riguardano le immagini relative a due episodi specifici e ripresi dalle telecamere interne del ristorante di Monteforte Irpino. Il primo risale al 7 aprile 2019, quando Costantino Giordano avrebbe tentato di aggredire lo stesso Pascale (ex socio di Giordano) intimandogli di non presentarsi nel locale. In quel caso erano intervenuti sia alcuni dipendenti che persone che si trovavano ad una cerimonia. Il secondo episodio riguarda un incontro avvenuto il 26 novembre del 2018 nel locale. Immagini che raffigurano Costantino Giordano e Nicola Galdieri. Si nota Nicola Galdieri che consegna un fogliettino allo stesso Giordano.

La prossima udienza è prevista il 12 dicembre, quando in aula saranno ascoltati due investigatori. Per il tenativo di estorsione di 120mila euro sono a processo Armando Aprile, primo a veicolare secondo le accuse la richiesta di denaro per rinunciare alla partecipazione all’asta, Nicola Galdieri, che avrebbe attraverso l’ex sindaco di Monteforte Irpino Costantino Giordano imposto ai soci il pagamento di 120mila euro per garantire che non ci fossero rilanci da parte di altri nell’asta e Renato Freda, che avrebbe messo a disposizione la sua impresa per le fatture utilizzate per nascondere le dazioni di denaro a Galdieri simulando dei lavori mai eseguiti al Pagliarone.