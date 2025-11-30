Manocalzati, tornano i ladri di rame: raid nell'impianto di depurazione Acquisite le telecamere di videosorveglianza attive in zona

di Paola Iandolo

Ladri a caccia di rame. Preso di mira anche l’impianto di depurazione dell’Alto Calore con sede a Manocalzati. I malviventi sono riusciti a sottrarre diverse componenti in rame. A segnalarlo è l’ente gestore, che ha formalizzato la denuncia alle forze dell’ordine. Questo registrato nel fine settimana è l'ultimo di una lunga serie. Infatti gli episodi si sono ripetuti nel tempo e il sito è già preso di mira in passato.

I danni provocati dal nuovo furto sono in corso di valutazione, mentre gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili a identificare gli autori.Acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Le attività dell’impianto proseguono sotto monitoraggio, in attesa di verificare eventuali ripercussioni operative derivanti dall’asportazione del materiale. Le indagini restano affidate alle forze dell’ordine.



