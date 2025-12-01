Avellino, rapina in autogrill: inseguimento nella notte in A16, 3 arresti Giovedì notte l'assalto: in azione gli agenti della polstrada di Avellino

La Polizia di Stato di Napoli, al termine di un lungo inseguimento, ha arrestato tre persone di origine campana per rapina aggravata ai danni di un autogrill in un'area di servizio dell'autostrada A16. La vicenda risale alla notte di giovedì, quando alla centrale è giunta la segnalazione di una rapina durante la quale tre individui, dopo aver minacciato con una pistola una dipendente e averle sottratto il cellulare, l'hanno costretta a consegnare sigarette e altra merce. Successivamente i tre, a bordo di un'utilitaria a noleggio con targhe rubate, sono fuggiti in direzione Napoli ma, dopo un inseguimento di diversi chilometri, sono stati bloccati da due pattuglie della Polizia Stradale di Avellino e di Napoli sul raccordo autostradale, Ramo Capodichino. Per questo i tre sono stati arrestati e la refurtiva, del valore di circa 3mila euro, è stata interamente recuperata.