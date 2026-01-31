Polo scolastico di Camporeale ad Ariano: investimenti, lavori e prospettive Obiettivo: migliorare la qualità degli spazi educativi e sportivi a servizio della comunità

Proseguono con regolarità gli interventi di riqualificazione e potenziamento del Polo scolastico di Camporeale, frutto di un articolato programma di investimenti volto a migliorare la qualità degli spazi educativi e sportivi a servizio della comunità.

Scuola primaria di Camporeale

Con D.M. n. 234 del 22 novembre 2024 e provvedimento n. 835 del 22 ottobre 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ammesso il Comune di Ariano Irpino a finanziamento per un intervento di efficientamento energetico sulla scuola primaria di Camporeale, appartenente all’Istituto Comprensivo “Giulio Lusi”.

L’importo complessivo dell’intervento è pari a 729.000 euro, con cofinanziamento comunale di 190.000 euro. L’intervento è finalizzato al totale rifacimento dell'impiantistica, alle opere di protezione termica calpestio, pareti e copertura, infissi, solare termico e fotovoltaico e riqualificazione con l’obiettivo di migliorare comfort, sicurezza ed efficienza energetica dell’edificio.

Asilo nido

L’intervento rientra nel Pnrr missione M4 istruzione e ricerca, componente M4C1, investimento 1.1, con titolarità del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il progetto candidato dall’ente è risultato aggiudicatario del finanziamento per un importo complessivo di 864.000 euro.

I lavori di costruzione procedono secondo cronoprogramma: lo stabile risulta completato esternamente ed è attualmente in fase di ultimazione delle opere interne.

Palestra scolastica

Sono pari a 593.000,00 euro le risorse finanziate al Comune di Ariano Irpino per la realizzazione di una nuova palestra scolastica a servizio della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Giulio Lusi”.

La struttura, di proprietà comunale, è in fase di edificazione in adiacenza al plesso esistente e si sviluppa su una superficie complessiva di 325 mq, suddivisa in area sportiva, spogliatoi e servizi.

I lavori sono in fase avanzata; sono in fase di realizzazione gli impianti interni, il montaggio degli infissi e le finiture interne. Al termine la palestra sarà consegnata alla comunità scolastica.

Il sindaco di Ariano Irpino, Enrico Franza

"Gli interventi sul polo scolastico di Camporeale testimoniano l’attenzione concreta dell’amministrazione non solo verso il centro urbano, ma anche verso le contrade. Il plesso di Camporeale sta assumendo un ruolo sempre più strategico, sia per i comuni limitrofi sia in relazione alla crescita dell’area PIP, diventando un punto di riferimento fondamentale per i servizi educativi del territorio. Investire in scuole moderne, sicure ed efficienti significa investire sul futuro della nostra comunità".

L’assessore al patrimonio, Toni La Braca

"La valorizzazione del patrimonio scolastico nelle contrade è una scelta precisa. Camporeale rappresenta oggi un nodo strategico per lo sviluppo dell’area e per il rafforzamento dei servizi a supporto delle famiglie e delle attività produttive legate al Pip. Grazie alla programmazione e al lavoro degli uffici, stiamo accompagnando interventi che migliorano in modo strutturale la qualità degli edifici e dell’offerta pubblica, garantendo il rispetto dei parametri di efficienza e contenimento della spesa pubblica".