Ariano, ancora un grave schiaffo alla povertà: alimenti buttati tra i rifiuti La scoperta è stata fatta da una donna a pochi passi dal Santuario Madonna di Fatima

Pasta, salsa, macedonia, risotti, legumi e quant'altro. Tutto in una busta. Prelevato dalla Caritas o associazioni e buttato direttamente nel bidone. E' successo nel piano di zona a poca distanza dal Santuario Madonna di Fatima. A fare la scoperta è stata una residente.

"Fa male al cuore vedere cose del genere - ci dice una mamma - c'è gente che si muore di fame e il mondo è pieno. E poi si poteva dare anche a tanti randagi in cerca di cibo al posto di buttarlo. E' vergognoso".

Episodi che purtroppo sono all'ordine del giorno. Ce ne siamo già occupati non molto tempo fa con l'abbandono di prodotti del banco alimentare in più zone della città. Da Cardito, a Corso Vittorio Emanuele nei pressi dell'ingresso dell'ospedale a località Orneta.

"Ci auguriamo che simili episodi non accadano più. C'è gente che evidentemente non merita neppure di ricevere aiuti dal banco alimentare se poi preferisce buttarli nell'immondizia a dispetto di chi forse nella sua povertà, resta in silenzio senza cercare e ricevere nulla!"