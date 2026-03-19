Ballardini: "Bravi a non perdere la bussola. Tutto frutto del lavoro quotidiano" Il commento del tecnico biancoverde: "Pensiero ai playoff? Penso a domenica e alla Sampdoria"

"È tutto frutto del lavoro quotidiano, i ragazzi si allenano con l'obiettivo di sviluppare buone partite. Le difficoltà fanno parte del gioco e sono determinate dal valore delle avversarie e questa sera siamo stati bravi a vivere i momenti, a non perdere la bussola". Così Davide Ballardini si è espresso al termine di Avellino-Sudtirol 3-2, della terza vittoria consecutiva dei lupi, da +8 sulla zona playout e da -1 da quella playoff. "Bisogna dire bravo a Palmiero. Ha un fastidio al ginocchio, ma lo gestisce e dimostra quanto ci tiene. - ha affermato il tecnico dei lupi - Questo vale per tutto il gruppo e la disponibilità di tutti la sottolineo dal primo giorno. Fontanarosa terzino? Ha fatto ciò che deve, fa le sue cavolate come tutti, ma è stato bravo. Non giocava da Venezia, può essere impiegato da terzino o da quinto come accaduto proprio a Venezia".

"I playoff? Penso a domenica e alla Sampdoria"

"Non la reputo la prova della maturità, ma anche è vero che siamo stati bravi nei momenti difficili. Non abbiamo perso la lucidità, siamo stati nella partita e siamo stati bravi come dovremmo esserlo sempre. - ha aggiunto Ballardini - Il -1 dai playoff? Io penso unicamente a domenica e al prossimo avversario. Sicuramente vogliamo giocarci le nostre carte, ma non per un obiettivo, per noi. Un derby con la Sampdoria da ex tecnico del Genoa? No. Ho allenato praticamente per 10 anni il Genoa andando, restando, tornando... ma io sono il tecnico dell'Avellino".