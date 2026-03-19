Villanova del Battista: Heart trasforma l'arte in esperienza viva Suggestioni: "Un progetto culturale promosso dal polo artistico musicale di Grottaminarda"

Villanova del Battista si prepara ad accogliere “Suggestioni”, un progetto culturale promosso da Heart polo artistico musicale, Grottaminarda, che propone un’esperienza artistica innovativa, capace di trasformare l’arte in momento vissuto e condiviso.

L’iniziativa si configura come un percorso esperienziale in cui musica dal vivo, parola poetica e movimento diventano stimolo per una creazione pittorica personale su tela, coinvolgendo attivamente i partecipanti in un processo creativo aperto a tutti, anche a chi non possiede competenze artistiche pregresse.

Elemento centrale del progetto è la partecipazione diretta: l’arte non viene semplicemente osservata,

ma diventa occasione di ascolto, espressione e relazione. Ogni incontro guiderà i partecipanti nella

trasformazione delle suggestioni interiori in segno, colore e materia pittorica.

Il percorso si articolerà in tre appuntamenti:

• 28 marzo 2026 - La musica che diventa colore, con il Maestro Luigi Lucci

• 18 aprile 2026 - La parola poetica come visione, con il Maestro Carmine Iannone

• 8 maggio 2026 - Il corpo in movimento, con la performance di danza aerea di Debora Zuccarello.

Gli incontri si svolgeranno presso il Mumut - Museo Multimediale della Transumanza di Villanova del Battista, spazio culturale che diventa luogo di incontro tra arte, territorio e comunità.

Il percorso sarà accompagnato e supervisionato da Biancamaria Martone, che guiderà i partecipanti in un’esperienza artistica e sensoriale orientata all’ascolto e alla libera espressione.

Il progetto culminerà il 12 giugno 2026 con una mostra collettiva aperta alla cittadinanza, durante la quale saranno esposte le opere realizzate nel corso degli incontri, restituendo al territorio il valore dell’esperienza condivisa.

"Suggestioni" si propone come un’iniziativa capace di rafforzare il dialogo tra arte e comunità, valorizzando gli spazi culturali locali e promuovendo la partecipazione attiva.

L’evento è promosso da Heart polo artistico musicale di Grottaminarda, in partnership con Fidapa e il patrocinio del comune di Villanova del Battista.