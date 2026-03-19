FOTO | Patierno, Besaggio, Izzo, VAR, rigore e 12 gialli: Avellino-Sudtirol 3-2 Dopo 24 minuti bloccati il primo gol in B di Patierno ha aperto a un match ricco di emozioni

Clicca qui per la fotogallery del match, qui per la fotogallery dei tifosi. Il gol di Patierno al 24', il primo dell'attaccante di Bitonto in Serie B, al 52' il rigore trasformato da Casiraghi dopo l'intervento del VAR con Galipò richiamato e che assegna, tramite controllo al monitor, il penalty per il braccio largo di Patierno, al 72' la combinazione tra Patierno e Besaggio per il piazzato del centrocampista, al 75' il colpo di testa di Pecorino, libero di centrare in area da calcio d'angolo, al minuto 80 la firma da tre punti di Izzo in allungo sulla sponda di Simic sugli sviluppi di un corner: ecco il clamoroso 3-2 da botta e risposta continua tra l'Avellino e il Sudtirol con i lupi da tre vittorie consecutive, da +8 sulla zona playout e da -1 da quella playout.

Izzo: tre gare da titolare, tre vittorie di fila per i lupi

Soprattutto c'è il -6 da quella che in estate viene identificata come la quota utile per la salvezza. Sono 39 i punti dei biancoverdi dopo 31 turni e domenica l'Avellino sarà ospite della Sampdoria per chiudere la serie di quattro scontri diretti. I blucerchiati sono reduci dalla sconfitta rimediata a Carrara nella serata in cui il Pescara, battendo l'Entella, si è rimesso davvero in scia per la salvezza e in cui il Frosinone ha ribaltato il Bari e sogna la promozione diretta con il -2 dal secondo posto occupato dal Monza.

Cancellotti salterà Sampdoria-Avellino

È stata anche la notte delle dodici ammonizioni al "Partenio-Lombardi": Galipò ha estratto il giallo a cinque calciatori dell'Avellino (Cancellotti, Izzo, Simic, Patierno e Palmiero) e cinque calciatori del Sudtirol (Bordon, Adamonis, El Kaouakibi, Pecorino, Veseli e Tronchin) con il tecnico Castori. Cancellotti era diffidato, salterà Sampdoria-Avellino. Clicca qui per i risultati, qui per la classifica.