Avellino-Sudtirol 3-2: tabellino e voti dei lupi, -1 dai playoff Prova di qualità e di controllo sui colpi subiti: domenica la sfida contro la Sampdoria

La terza vittoria di fila con la capacità di andare avanti e rispondere senza accontentarsi e soprattutto senza mai perdere il controllo: l'Avellino cresce e firma l'ulteriore passo salvezza. I lupi hanno battuto il Sudtirol con il risultato di 3-2 con i gol di Patierno, Besaggio e Izzo, intervallati dai pari firmati da Casiraghi su rigore e da Pecorino, per il +8 biancoverde sui playout e il -1 dai playoff e dall'ottavo posto occupato dal Cesena Primo gol in Serie B per Patierno, Palmiero va oltre il problema al ginocchio con qualità super nella gestione dei ritmi, Fontanarosa risponde bene da terzino sinistro, Besaggio domina in mediana e in apertura della fase offensiva, Izzo risulta decisivo al minuto 80: domenica (ore 17.15) la sfida contro la Sampdoria al "Ferraris" prima della pausa Nazionali.

Il tabellino

Serie B

Trentunesima Giornata

Avellino-Sudtirol 3-2

Marcatori: 24' pt Patierno (A), 7' st rig. Casiraghi (S), 27' st Besaggio (A), 30' st Pecorino (S), 35' st Izzo (A)

Avellino (4-3-1-2): Daffara 6; Cancellotti 6,5, Simic 6,5, Izzo 7, Fontanarosa 6; Sounas 6,5, Palmiero 6,5, Besaggio 7,5 (47' st Armellino sv); Palumbo 5,5 (37' st Le Borgne sv); Patierno 7,5 (31' st Russo 6,5), Biasci 5,5 (37' st Tutino sv). All. Ballardini 7. A disp. Iannarilli, Missori, Sala, Kumi, Sgarbi, Sassi, Enrici, Insigne

Sudtirol (3-5-2): Adamonis; Veseli, Bordon (1' st Casiraghi), Masiello (27' st Mancini); El Kaouakibi, Frigerio (43' st Verdi), Tronchin, Crnigoi (26' st Martini), F. Davi; Merkaj, Tonin (1' st Pecorino). All. Castori. A disp. Borra, Theiner, Kofler, Brik, Sabatini

Arbitro: Galipò

Ammoniti: Bordon (S), Adamonis (S), Cancellotti (A), Izzo (A), El Kaouakibi (S), Simic (A), Patierno (A), Palmiero (A), Pecorino (S), Tronchin (S)

Assistenti: Niedda e PAscarella

Quarto ufficiale: Madonia

VAR e AVAR: Monaldi e Di Vuolo

Recupero: 1’ pt, 6’ st