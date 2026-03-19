Maltempo, neve sul Partenio: fiocchi bianchi fino a 1000 metri a Montevergine Ancora freddo e fiocchi bianchi in provincia di Avellino

È la neve a caratterizzare queste prime della giornata odierna sul Partenio in provincia di Avellino, come anche in altri punti dell'Alta Irpinia. Almeno di sopra dei 1000 m sulle vette del Partenio la dama bianca è arrivata generosa portando freddo artico e fiocchi bianchi.

"All’Osservatorio e all’Oasi di Pannarano, dalla mezzanotte abbiamo registrato, rispettivamente, 4 e 6 cm di neve fresca. Le precipitazioni sono accompagnate da venti nord-orientali di forte intensità, che sopratutto all’Osservatorio rendono incerte le misure di precipitazione. I fenomeni insisteranno ancora per qualche ora, per poi lasciare spazio a condizioni di variabilità". Si legge sulla pagina social dell'Osservatorio di Montevergine. .

Neve anche sul fronte caudino del Partenio

Neve anche in Valle Caudina, dove mentre nel pomeriggio di ieri la zona era interessata da una pioggia intensa e da un brusco calo delle temperature, le montagne del Partenio e del massiccio del Taburno registrano l’ennesima nevicata.