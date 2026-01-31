LIVE | Avellino-Cesena: le formazioni ufficiali, Patierno titolare

Il match Avellino-Cesena
0' - Patierno titolare: l'attaccante di Bitonto giocherà dal primo minuto in tandem con Biasci per l'attacco biancoverde del 3-5-2. Linea difensiva con Cancellotti, Enrici e Fontanarosa e con Palumbo mezzala destra.
Il tabellino
Serie B
Ventiduesima Giornata
Avellino-Cesena
Avellino (3-5-2): Daffara; Cancellotti, Enrici, Fontanarosa; Missori, Palumbo, Palmiero, Sounas, Sala; Biasci, Patierno. All. Biancolino. A disp. Iannarilli, Tutino, Russo, D'Andrea, Reale, Armellino, Besaggio, Sassi, Milani
Cesena (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Piacentini; Ciervo, Bisoli, Castagnetti, Berti, Frabotta; Olivieri, Shpendi. All. Mignani. A disp. Ferretti, Fontana, Amoran, Magni, Guidi, Arrigoni, Francesconi, Zamagni, Blesa, Diao, Galvagno
Arbitro: Di Marco
Assistenti: Cortese e Rinaldi
Quarto ufficiale: Cerbasi
VAR e AVAR: Baroni e Crezzini