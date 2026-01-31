LIVE | Avellino-Cesena: le formazioni ufficiali, Patierno titolare La sfida della ventiduesima giornata del campionato di Serie B

Il match Avellino-Cesena

0' - Patierno titolare: l'attaccante di Bitonto giocherà dal primo minuto in tandem con Biasci per l'attacco biancoverde del 3-5-2. Linea difensiva con Cancellotti, Enrici e Fontanarosa e con Palumbo mezzala destra.

Il tabellino

Serie B

Ventiduesima Giornata

Avellino-Cesena

Avellino (3-5-2): Daffara; Cancellotti, Enrici, Fontanarosa; Missori, Palumbo, Palmiero, Sounas, Sala; Biasci, Patierno. All. Biancolino. A disp. Iannarilli, Tutino, Russo, D'Andrea, Reale, Armellino, Besaggio, Sassi, Milani

Cesena (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Piacentini; Ciervo, Bisoli, Castagnetti, Berti, Frabotta; Olivieri, Shpendi. All. Mignani. A disp. Ferretti, Fontana, Amoran, Magni, Guidi, Arrigoni, Francesconi, Zamagni, Blesa, Diao, Galvagno

Arbitro: Di Marco

Assistenti: Cortese e Rinaldi

Quarto ufficiale: Cerbasi

VAR e AVAR: Baroni e Crezzini