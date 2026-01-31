Ariano, i rappresentanti d'istituto Ruggero II: "Ci avete solo preso in giro" La lettera indirizzata all'amministrazione comunale

Con la delibera del 26 gennaio, nel territorio irpino la regione Campania ha operato due scelte diametralmente opposte in materia di dimensionamento scolastico.

1. Ad Avellino centro è stato disposto l’accorpamento dell’Istituto Alberghiero Manlio Rossi Doria con il Liceo De Luca, nonostante si tratti di istituti con indirizzi profondamente

diversi.

2. Ad Ariano Irpino, invece, come ci è stato raccontato da una politica faziosa, una soluzione analoga sarebbe stata “impossibile”, nonostante il piano tecnico regionale del 29 dicembre 2025, fondato su criteri attuativi chiari e su dati numerici oggettivi (matematica, non opinioni), prevedesse l’ipotesi di fusione tra il Liceo Parzanese e l’I.S. De Gruttola.

Il 26 gennaio 2026, però, la Giunta Regionale ha improvvisamente sconfessato il lavoro dei propri tecnici, deliberando lo smembramento dell’I.I.S.S. “Ruggero II”: il plesso tecnico aggregato all’I.S. De Gruttola, il plesso liceale aggregato al Liceo Parzanese.

Ci chiediamo: com’è possibile che la Regione, nell’arco di poche settimane, rinneghi se stessa? È ormai acclamato che la volontà dell’Amministrazione comunale di Ariano Irpino di non “perdere” lo storico Liceo Parzanese abbia determinato pressioni politiche e un cambio di

rotta in corsa.

Il risultato? Un dimensionamento scolastico “confezionato” su misura: la creazione di un polo tecnico e di un polo umanistico, presentata come unica scelta possibile. Ad Avellino, però, le scelte diverse sono state possibili.

Siamo giovani, ma siamo già stanchi di una politica che taglia e cuce a proprio piacimento. Ci avete preso in giro.

E ora, dopo aver portato a casa il bottino, ci chiedete anche di abbassare i toni! Opportunismo fino all’ultimo: prima il blitz, poi il bavaglio. Continuate a fare promesse che non potete mantenere, perché – è bene ribadirlo - non rientrano nelle vostre competenze.

Il sindaco, forse non lo sa, come è palese che non sappia molte altre cose, ma non spetterà a lui decidere nomi e sedi legali dei due poli scolastici creati a seguito di questo losco blitz.

Neppure su questo avevate competenza. Avreste dovuto operare esclusivamente sul primo ciclo di istruzione, ambito della vostra competenza territoriale. Avete volutamente sconfinato.

Se non foste stati tanto avidi, oggi ad Ariano Irpino sarebbero state preservate tre autonomie scolastiche del secondo ciclo: tre Istituti Superiori che già rappresentavano un’eccellenza del territorio, ciascuno con le proprie peculiarità e specificità. Una diversità che per noi studenti significava – e significa – ricchezza, opportunità e futuro.

Grazie Sindaco. Grazie Vicesindaco. Avete vinto, come avete avuto cura di proclamare sui social. A voi i festeggiamenti. Ma noi non ci arrendiamo! il Ruggero II non si divide!