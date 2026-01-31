Ariano: "Inopportuna la presenza di Vallone e Cervinaro all'open day Parzanese" L'indignazione del comitato autocostituito di rappresentanza docenti del Ruggero II

"Ieri 30 gennaio all’open day del liceo Parzanese era presente la vicesindaca Grazia Vallone e la vice presidente della provincia di Avellino Laura Cervinaro, mentre un giorno prima il nostro istituto superiore ha svolto un open day nel pieno rispetto delle altre realtà scolastiche territoriali, senza clamori e presenze soprattutto politiche. E non meno di due giorni fa, mercoledì 28 gennaio, si è tenuta una manifestazione degli studenti del Ruggero II contro il piano di dimensionamento scolastico che vede l’istituto di piazza Dante “spacchettato” a favore della creazione di un polo liceale e tecnico, mandando all’aria 12 anni di sacrifici per costituire una scuola superiore dopo la fusione tra l’ex Magistrale Dorso e l’ex Tecnico Bruno.

Alla luce di tutto ciò - scrive il comitato autocostituito di rappresentanza docenti del Ruggero II - fa specie constatare come la vicesindaca, nonchè assessore alla pubblica istruzione del comune di Ariano Irpino, Grazia Vallone, nonché la vicepresidente provinciale, Laura Cervinaro, anch’essa docente, abbiano accettato ieri l’invito a prendere parte all’open day del Liceo Parzanese e siano state anche relatrici al tavolo degli interventi programmati dall’istituto.

Tralasciando le considerazioni su quali debbano essere le finalità educative e gli obiettivi di un’attività quale l’open day, ci chiediamo se le stesse, che nei giorni passati hanno rivendicato, anche in contraddizione tra loro rispetto alla linea politica che le dovrebbe vedere fianco a fianco, con orgoglio il merito di “aver salvato il liceo Parzanese, e al contempo invitato ad "abbassare i toni" si siano chieste, proprio in virtù dei ruoli istituzionali che ricoprono, se fosse opportuno rispondere ad un invito da parte della scuola, che riteniamo assolutamente legittimo, in un momento come questo.

Fa ancora più riflettere la loro partecipazione considerando che il sindaco di Ariano Irpino Franza abbia sentito, nei giorni scorsi, il dovere di chiedere scusa alla nostra comunità studentesca per le parole di giubilo profuse e cercato, nel frattempo, di allontanare dalla sua persona le responsabilità di una narrazione che definisce “tossica” solo se utilizzata da altri.

La questione che solleviamo non è di poco conto dal momento che, come dovrebbero sapere delle docenti quali la Vallone e la Cervinaro, il tanto rivendicato merito del salvataggio coincide con il tempo delle iscrizioni scolastiche che, in una situazione di precarietà quale quella in cui è stata gettata la scuola arianese in generale, rischia di veder crollare ancora di più i già risicati numeri, ed è altrettanto inutile ribadire che, in un contesto di denatalità generalizzata, le uniche scuole del sistema che potevano “giocarsi” la carta dei numeri sono quelle superiori.

L’unica considerazione che ci sentiamo di fare - conclude il neo comitato - e che ci piacerebbe fosse recepita e interiorizzata afferisce alle sfere dell’etica, del buon senso, della morale e dell’opportunità".