Avellino, maxitruffa sugli ecobonus: ai domiciliari uno degli avellinesi Il 39enne avellinese era finito in carcere con le accuse di associazione a delinquere

di Paola Iandolo

I giudici della Dodicesima Sezione del Tribunale del Riesame di Napoli hanno attenuato la misura cautelare per uno dei quattro presunti componenti del gruppo che ha organizzato una maxitruffa da un miliardo e mezzo di euro sui Superbonus scoperta dalle indagini delle Fiamme Gialle del Gruppo di Avellino e dai militari del Nucleo Pef di Napoli.

Si tratta di G.S., difeso dall’avvocato Gerardo Santamaria alla guida di tutte le società che avevano compiuto le operazioni di truffa e riciclaggio. L'avellinese G.S. è accusato di associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e autoriciclaggio e riciclaggio.

Nella discussione davanti ai giudici del Tribunale della Libertà, l’avvocato Gerardo Santamaria, ha puntato esclusivamente sulle esigenze cautelari, che alla luce del tempo trascorso dai fatti ha ridotto il rischio di reiterazione del reato. I giudici del Riesame ha optato per la misura degli arresti domiciliari.