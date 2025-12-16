Sicurezza: turisti in arrivo sul Laceno, carabinieri riaprono il presidio fisso

Riattivato il Posto Fisso Carabinieri sull’Altopiano del Laceno, con l’impiego di unità speciali

sicurezza turisti in arrivo sul laceno carabinieri riaprono il presidio fisso
Avellino.  

Con l’avvio della stagione invernale, è stato riattivato il Posto Fisso Carabinieri sull’Altopiano del Laceno, con l’impiego di personale specializzato che avrà a disposizione idonei mezzi per attività sulla neve, in fuoristrada e in montagna.

L’apertura della struttura a carattere stagionale è stata predisposta per rispondere al meglio alle esigenze e alle problematiche di sicurezza e ordine pubblico, legate all’afflusso di turisti che determina un aumento della popolazione residente.

Il Posto Fisso, ubicato in via Serroncelli, garantirà la presenza dell’Arma con servizi giornalieri di ricezione pubblico e di pattuglie a piedi e automontate, con orari flessibili al fine di andare incontro alle esigenze di residenti, commercianti e turisti.

Durante il periodo di chiusura i servizi di controllo saranno eseguiti dai Carabinieri della Stazione di Bagnoli Irpino e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montella.

Ultime Notizie