Avellino brindisi e botti di Capodanno, principio di incendio nel centro storico Nessun disordine ieri per la Vigilia, tre feriti per i botti

I servizi predisposti per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico in occasione degli aperitivi della vigilia di Capodanno e l’arrivo del nuovo anno, in Avellino e nei Comuni della provincia, hanno consentito di evitare eccessi.

Complice anche il bel tempo in città ed in provincia molte sono state le persone, soprattutto giovani, che si sono ritrovate nei luoghi della c.d. movida e che grazie al dispositivo delle Forze dell’ordine messe in campo hanno potuto divertirsi in totale sicurezza.

Le Forze dell’ordine (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza), collaborate in alcuni casi anche dalle Polizie locali, hanno rafforzato notevolmente i servizi sia nella giornata dell’ultimo dell’anno che nella decorsa notte.

Seguendo le direttive fornite dal Prefetto e le indicazioni tecniche date con ordinanza dal Questore, il piano straordinario di controllo ha dato i suoi frutti.

Un Capodanno all’insegna del divertimento è il messaggio raccolto dai giovani.

Una collaborazione che è anche l’augurio che il Questore rivolge per il 2026 ai cittadini irpini ed in particolare ai giovani che sono una risorsa di questa terra. In merito agli infortuni dovuti all’accensione di fuochi pirotecnici sono tre le persone visitate, curate e dimesse con prognosi lievi dai sanitari del nosocomio cittadino.

La Volante è intervenuta subito dopo la mezzanotte in questo centro storico dove, a seguito dell’accensione di giocattoli pirici di libera vendita, si è sviluppato un principio di incendio, senza ulteriori conseguenze e prontamente domato, di rifiuti plastici su un balcone di una privata abitazione.

Significativa, infine, è stata l’attività di polizia giudiziaria, seguendo le direttive della locale Procura della Repubblica, che ha portato al sequestro di 61 KG di manufatti di IV e V Cat., 306,9 KG di manufatti CE, n. 112675 pezzi di manufatti non pesati, 150,104 KG di polvere da sparo, n.1 strumento lanciarazzi, n.5 armi comuni da sparo, da parte di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza.