Avellino, polizia al Pronto Soccorso a Capodanno: infermiere aggredito L'uomo è stato allontanato dagli agenti

Nel corso della notte appena trascorsa, al Pronto soccorso della Città Ospedaliera di Avellino si sono registrati numerosi accessi, in linea con il periodo, non riconducibili tuttavia a ferite gravi, a conseguenze rilevanti dell’esplosione di botti o a incidenti stradali di particolare gravità.

Si segnalano pochissimi casi lievi correlati all’utilizzo di petardi. In particolare, un paziente ha riportato una ferita superficiale al volto, conseguente allo scoppio di un petardo: dopo gli accertamenti del caso, è stato medicato e dimesso a domicilio, senza ulteriori complicanze.

Nel corso della stessa notte si è invece reso necessario l’intervento del drappello di Polizia del Pronto soccorso, a seguito di un episodio di aggressione ai danni di un infermiere del triage da parte dell’accompagnatore di una paziente che pretendeva di accedere all’area assistenziale insieme alla stessa. L’uomo, dopo aver tenuto un comportamento aggressivo e aver strattonato l’infermiere, è stato allontanato dai locali del Pronto soccorso dagli agenti di Polizia prontamente intervenuti.