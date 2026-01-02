Ariano Irpino, incendio al matrimonio nella hall del Kristall: si indaga I carabinieri stanno ascoltando alcuni testimoni per comprendere esattamente cosa è accaduto

di Paola Iandolo

Incendio al momento della torta nunziale nel Kristall di Ariano Irpino: le indagini continuano e la sala è tutt'ora sotto sequestro. I carabinieri della compagnia di Ariano, coordinati dal Capitano Ludovica Arrabito, stanno ancora ascoltando i testimoni e gli invitati al matrimonio della coppia di Calitri durante il quale, sabato scorso, si è verificato un incendio colposo che ha completamente distrutto la hall del noto hotel ristorante di Ariano durante il taglio della torta.

Dalle testimonianze gli inquirenti stanno cercando di capire la dinamica che ha provocato il rogo. Un incendio sviluppatosi con ogni probabilità dall’esplosione incontrollata di un candelotto e di fuochi a fontana solitamente utilizzati per quelle occasioni. Le fiamme hanno subito avvolto i decori natalizi della hall e distrutto ogni suppellettile. Incidente che poteva avere più tragiche.

Ferito, ma non gravemente, lo sposo dimesso dall’ospedale dopo le necessarie medicazioni. Tanta paura tra i circa duecento invitati che tuttavia sono riusciti a mettersi in salvo prima che le fiamme si propagassero. La hall del ristorante è ancora sotto sequestro cautelativo. I proprietari della nota struttura, stimati imprenditori del settore della ristorazione, hanno ricevuto la solidarietà di tutta la cittadinanza arianese.

"Si è trattato di un autentico incidente, imprevedibile e accidentale - ha dichiarato subito dopo il proprietario del ristorante Pasquale Li Pizzi - affrontato con la dovuta determinazione. Prima dagli stessi sposi e familiari e immediatamente da tutto il personale della struttura alberghiera. Contro di noi tante illazioni e inesattezze".