Venticano, scontro frontale tra un furgone e un'auto: due feriti in ospedale Indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica del terribile sinistro

di Paola Iandolo

Un violento incidente frontale si è verificato oggi pomeriggio lungo la via Appia, in località Castel del Lago, frazione del comune di Venticano. Per cause ancora in corso di accertamento, un’autovettura e un furgone si sono scontrati frontalmente, causando il ferimento di entrambi i conducenti.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118. Sul luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dei due mezzi incidentati e della carreggiata. Indagini in corso per ricostruire la dinamica del terribile scontro verificatosi nel territorio irpino. Non è escluso che a causare l'incidente si stato l'asfalto reso viscido dalla pioggia delle ultime ore.