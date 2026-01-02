Pratola Serra, auto ribaltata su via Nazionale: donna trasportata in ospedale Sul posto intorno alle 9 di questa mattina, i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino

I vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino è intervenuto a Pratola Serra per un incidente stradale. Il primo intervento si è registrato intorno alle 9:00 a Pratola Serra, in via Nazionale delle Puglie, a seguito di segnalazione dei Carabinieri. Per cause in corso di accertamento, una vettura si è ribaltata con a bordo una donna che aveva perso il controllo del mezzo. La conducente, rimasta incastrata nell’abitacolo, è stata estratta dal personale dei Vigili del Fuoco e affidata alle cure del personale sanitario.