Auto fuori strada in A16: messe in salvo una donna e due bambine Sull’autostrada A16, direzione Bari, al km 55: gli occupanti sono stati estratti dai vigili

Intorno alle 12:00 sull’autostrada A16, direzione Bari, al km 55, un’autovettura, con a bordo una donna e due bambine, si è capovolta su un lato dopo aver perso il controllo. Gli occupanti sono stati estratti dall’abitacolo dai Vigili del Fuoco e consegnati ai sanitari per le cure necessarie.

Nel primo pomeriggio, intorno alle 14:00, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Venticano, a seguito di richiesta del 118 per un incidente stradale avvenuto sulla SS7 – Castel del Lago, che ha coinvolto un’autovettura e un furgone adibito al trasporto di frutta. Due le persone coinvolte; il conducente dell’auto è stato trasportato presso l’ospedale di Avellino.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e il personale del 118 di Avellino. In tutti i casi, l’intervento dei Vigili del Fuoco è stato finalizzato alla messa in sicurezza dei veicoli e delle aree interessate, al fine di garantire l’incolumità delle persone e la sicurezza della circolazione stradale.

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino rinnova l’invito a tutti gli automobilisti a mantenere sempre una guida prudente, rispettando i limiti di velocità e le norme del Codice della Strada, soprattutto in questo periodo caratterizzato da condizioni meteorologiche variabili.