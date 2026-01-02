Incendio in un'abitazione a Casalbore: intervengono i vigili del fuoco

Sembra essere stato causato da una caldaia mal funzionante un incendio che ha interessato nel pomeriggio la veranda di un'abitazione privata a Casalbore in Irpinia. E' successo alla contrada Sant'Elia.
Fortunatamente non si registrano feriti ma solo comprensibile spavento. Sul posto insieme ai carabinieri del nucleo radiomobile di Ariano Irpino immediatamente intervenuti, ci sono squadre dei vigili del fuoco di Grottaminarda e della vicina centrale operativa di Benevento muniti di autoscala.
I caschi rossi, stanno verificando con attenzione le condizioni del tetto, relativa veranda e provvedendo alla messa in sicurezza della struttura.