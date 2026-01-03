Avellino, alcol ai minori: il questore chiude un locale di Tuoro Cappuccini

La sospensione per un periodo di dieci giorni in seguito a una segnalazione dei carabinieri

Avellino.  

Dieci giorni di chiusura per un’attività commerciale di Tuoro Cappuccini, ad Avellino. Il provvedimento è stato disposto dal Questore di Avellino, Pasquale Picone, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, a seguito della somministrazione di bevande alcoliche a minori di 18 anni.

La sospensione è scattata dopo un controllo effettuato il 7 novembre 2025 dai Carabinieri della Stazione di Avellino, che hanno accertato le irregolarità all’interno del locale. Su loro proposta, la Questura ha adottato la misura, ritenuta necessaria per tutelare ordine e sicurezza pubblica, con particolare attenzione alla protezione dei minori e delle fasce più deboli.

Il provvedimento ha carattere preventivo: chi gestisce un esercizio pubblico è tenuto a garantire comportamenti corretti e conformi alla legge, in virtù della responsabilità sociale connessa a un’attività soggetta a pubblica autorizzazione.

L’operazione si inserisce nel più ampio quadro dei controlli sul territorio messi in campo dalle forze dell’ordine per contrastare fenomeni di illegalità e tutelare i giovani.

