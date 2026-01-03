Monteforte Irpino, uomo trovato morto in casa: indagini in corso Dramma della solitudine nel comune irpino. La vittima aveva 56 anni

Dramma a Monteforte Irpino, dove un uomo di 56 anni è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione. Il ritrovamento del corpo è avvenuto nelle scorse ore, facendo scattare l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno consentito l’accesso all’abitazione, e i carabinieri, che hanno immediatamente avviato gli accertamenti del caso. Mentre il sindaco Fabio Siricio è stato informato dell'episodio. Al momento le cause del decesso non sono ancora state chiarite.

Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica della morte e verificare l’eventuale presenza di responsabilità. Non si esclude alcuna ipotesi, mentre saranno gli esami medico-legali a fornire ulteriori elementi utili alle indagini.