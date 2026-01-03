Grottaminarda, uomo al centro dell'autostrada in stato confusionale: salvato E' stato salvato grazie al tempestivo intervento dei carabinieri

di Paola Iandolo

Nella notte un uomo si aggirava in stato confusionale nei pressi del casello autostradale di Grottaminarda lungo l'autostrada A16 Napoli Bari. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri e un'ambulanza del 118. A segnalare la presenza dell'uomo alcuni automobilisti in transito che hanno allertato le forze dell'ordine dopo averlo schivato ripetutamente.

Grazie al tempestivo intervento l'uomo, che camminava al centro dell'autostrada e all'ingresso del casello, è stato identificato e visitato. L'ambulanza lo ha condotto al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Fortunatamente grazie alla prontezza degli automobilisti in transito sull'arteria lungo è rimasto illeso.