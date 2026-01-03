Grottaminarda, uomo al centro dell'autostrada in stato confusionale: salvato

di Paola Iandolo
Nella notte un uomo si aggirava in stato confusionale nei pressi del casello autostradale di Grottaminarda lungo l'autostrada A16 Napoli Bari. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri e un'ambulanza del 118. A segnalare la presenza dell'uomo alcuni automobilisti in transito che hanno allertato le forze dell'ordine dopo averlo schivato ripetutamente.
Grazie al tempestivo intervento l'uomo, che camminava al centro dell'autostrada e all'ingresso del casello, è stato identificato e visitato. L'ambulanza lo ha condotto al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Fortunatamente grazie alla prontezza degli automobilisti in transito sull'arteria lungo è rimasto illeso.