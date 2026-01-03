Sportelli automatici saltati ovunque: criminali padroni della notte L'indignazione della gente dopo l'ultimo assalto in Irpinia a Calitri

Sportelli automatici saltati ovunque in Irpinia e non solo. Criminali padroni della notte soprattutto nei piccoli comuni, facilmente attaccabili e raggiungibili dalla vicina Puglia.

Sembra essera ancora una volta questa la pista seguita dagli inquirenti dopo gli ultimi due assalti, a distanza di poche ore l'uno dall'altro.

Il primo fruttuoso a Sant'Angelo dei Lombardi e il secondo fallito a Calitri. Bancomat e postamat che una volta esplosi a prescidere dal colpo se andato a vuoto o meno subiscono danni ingenti fino a paralizzare per mesi l'erogazione di denaro dalle casse.

E' questo il dramma per le popolazioni. Postamat che attualmente in Irpinia e nel Sannio proprio a causa di questi ripetuti attacchi vengono svuotati del denaro, garantendo la loro funzionalità solo di giorno con la presenza di impiegati all'interno. Una volta interrotte le operazioni della mattinata, gli sportelli vengono disabilitati fino al giorno successivo, senza alcuna possibilità di effettuare prelievi, fatta eccezione di qualche struttura dotata di barra anti sfondamento come ad esempio in località Calvario ad Ariano Irpino, tra i pochi attivi. Disagi enormi per l'utenza e indignazione da parte dei cittadini: "Ma si può andare avanti così?"