Cade un albero lungo la statale 90 delle puglie: intervento dei vigili del fuoco Fortunatamente non si registrano conseguenze a persone o cose

Sta causando nelle ultime ore non pochi disagi il vento in Irpinia. Nella Valle del Cervaro, lungo la statale 90 delle puglie, nel territorio del comune di Greci sono intervenuti i vigili del fuoco da Grottaminarda a causa della caduta di un grosso albero.

Il tronco ha letteralmente sfondato una barriera di ferro a protezione della scarpata. Durante le operazioni dei caschi rossi è stata momentaneamente chiusa al traffico l'importante arteria sia in direzione Napoli che Foggia e in traffico dirottato su percorso alternativo verso Savignano Irpino, sul tratto Ciccotonno.

Dopo la messa in sicurezza, viabilità ripristinata e situazione tornata alla normalità. Nelle prossime ore seguiranno controlli più approfonditi lungo il versante in questione.