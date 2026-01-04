Lei non lo risponde, lui sfonda il cancello armato di coltelli e bastone: preso A Solofra 65enne salernitano denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Solofra, unitamente a personale dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia, hanno denunciato in stato di libertà un 65enne della provincia di Salerno, ritenuto responsabile di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Nel pomeriggio di ieri, l’uomo, verosimilmente per motivi di natura economica, si è recato presso l’abitazione di una donna del luogo e, dopo aver citofonato senza ottenere risposta, ha tentato di introdursi all’interno dello stabile forzando il cancello d’ingresso. Subito dopo, probabilmente intuendo che nel frattempo era stato richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine, si è allontanato dal posto.

L’immediato intervento dei Carabinieri, già presenti in zona nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio, ha consentito di rintracciare il soggetto segnalato che, a seguito di perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di tre coltelli, due bastoni e un taglierino di grosse dimensioni.

Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e il 65enne deferito alla Procura della Repubblica di Avellino. Inoltre, considerata l’illiceità della condotta posta in essere e l’ingiustificata presenza in quel comune, lo stesso è stato proposto all’Autorità Amministrativa per l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio.