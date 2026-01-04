Avellino-Palermo: la DIGOS denuncia tre tifosi dopo i disordini a fine partita Gli scontri

A l termine dell'incontro di calcio Avellino-Palermo, disputato presso lo stadio “Partenio Lombardi” lo scorso 20 dicembre, un gruppo di tifosi avellinesi, dopo aver raggiunto in corteo il Piazzale degli Irpini intonando cori inneggianti i tifosi nei confronti dei quali era stata irrogata la misura di prevenzione del Daspo per accertati episodi di violenza, tentavano di spostarsi verso il settore ospiti.

Il pronto e deciso intervento delle Forze dell'Ordine

Nella circostanza due tifosi lanciavano corpi contundenti all'indirizzo dei poliziotti e uno inveiva con epiteti tenendo un comportamento violento. A seguito degli accertamenti condotti e coordinati dalla locale Procura della Repubblica sono stati denunciati un 28enne e due 25enni.

Le indagini e le contestazioni ai tifosi denunciati

Si precisa che le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza delle persone sottoposte alle indagini sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo. Avviato il procedimento per il Daspo Nei confronti dei tre verrà avviato il procedimento amministrativo per l'irrogazione del Daspo.

Comportamento corretto della maggioranza dei tifosi

Si segnala che anche nel corso della predetta gara la stragrande maggioranza dei tifosi avellinesi, anche ultras, ha assunto un comportamento corretto e collaborativo. Lo sport è divertimento, non violenza.