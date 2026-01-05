Eroi in divisa, carabiniere avellinese salva 60enne in spiaggia a Fregene Ieri l'intervento dei carabinieri e 118

In stato confusionale sulla spiaggia di Fregene, salvato da un carabiniere eroe di Avellino. Un uomo - un sessantenne romano - intenzionato a togliersi la vita è stato salvato dai carabinieri e personale del 118 e affidato alle cure dell'ambulanza Una storia finita fortunatamente a lieto fine, grazie a coraggio e tempestività dei militari. L'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale.E' successo ieri presso lo stabilimento del Villaggio dei Pescatori.

L'uomo voleva farla finita

All’interno dello stabilimento, i militari hanno rintracciato un uomo di circa sessant’anni, seduto a terra, completamente bagnato, con i polsi insanguinati e in evidente stato confusionale. Poco prima, secondo quanto ricostruito, aveva tentato di togliersi la vita, ferendosi e dirigendosi verso il mare.

Il dialogo come strumento di salvataggio

I Carabinieri hanno dapprima accertato le sue condizioni di salute, poi hanno fatto ciò che in situazioni simili è essenziale: hanno parlato.

Con calma, senza forzature.

L’uomo appariva agitato, fragile, ma ha risposto. Ha fornito alcune indicazioni sulla propria vita e ha accennato alle ragioni che lo avevano spinto a compiere quel gesto. Il dialogo è proseguito per diversi minuti, in attesa dell’arrivo del personale sanitario. Un tempo sospeso, delicato.

Neanche a dirlo, all’improvviso l’uomo ha tentato nuovamente di farsi del male.

A quel punto i militari, insieme ai colleghi della stazione di Fiumicino intervenuti in supporto, sono riusciti a bloccarlo e a metterlo definitivamente in sicurezza.