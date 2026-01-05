Montoro, furto Sacra Famiglia, arriva l'appello del parroco: "Restituitelo" Ignoti hanno sottratto il Bambinello, la Madonna e San Giuseppe

Paola iandolo

A distanza di quattro giorni dal furto della Sacra Famiglia dal presepe della chiesa di Figlioli a Montoro, arriva l'appello del parroco don Adriano D'Amore. Fa appello alle coscienze di coloro che hanno rubato i componenti della Sacra Famiglia, scoperto la sera del primo dell'anno poco prima di iniziare le celebrazioni. Il furto ha scosso profondamente la comunità e acceso l'indignazione dei fedeli.

Il parroco lancia un appello ai responsabili: "Pentitevi e restituite le statuine ai fedeli". Un invito al ravvedimento, nell'auspicio che i simboli della Natività possano tornare al loro posto. Le statuine hanno un valore simbolico per l'intera comunità.

I ladri hanno portato via il Bambinello, la Madonna e San Giuseppe, profanando un simbolo caro alla tradizione religiosa e al sentimento collettivo del paese. Furto che è stato scoperto dallo stesso parroco, durante un controllo in chiesa.