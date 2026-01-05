Prefabbricato in fiamme, sul posto vigili del fuoco e carabinieri La casetta di legno era disabitata, indagano i carabinieri di Conza della Campania

ieri sera, intorno alle 22:00, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino ha inviato una squadra del Distaccamento di Lioni per un incendio sviluppatosi nel territorio del Comune di Conza della Campania in via dei Volontari.

Le fiamme hanno interessato una casetta in legno, ben visibili già dalla strada Ofantina. Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno accertato che la struttura risultava disabitata e priva di persone all’interno al momento dell’evento.

Sul luogo dell’intervento erano presenti anche i Carabinieri della Stazione di Conza della Campania e la Radiomobile di Sant’Angelo dei Lombardi per gli adempimenti di competenza.

L’incendio ha causato la completa distruzione della struttura, senza provocare feriti né danni ad altre strutture o beni circostanti.

A seguire, le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area interessata.