Autoarticolato in fiamme sull'A16 a Vallata: ecco le immagini dello spegnimento Sul luogo dell'incendio Gsa, vigili del fuoco e polizia stradale

Paura per un autotrasportatore all'uscita del casello di Vallata dell'A16 Napoli-Canosa per l'esattezza al Km 103+400, direzione Napoli. Un autocarro che traportava sacchi di cemento, per cause in corso di accertamento ha preso fuoco.

L'incendio è partito dal trattore del mezzo pesante, per poi interessare solo parzialmente il rimorchio. L'autista è rimasto fortunatamente illeso. I primi ad intervenire con immediatezza sono stati il Gsa, gruppo servizi associati in postazione fissa all'uscita del casello di Vallata direzione est che effettua la sorveglianza antincendio in A16 in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco.

Sul posto è stata inviata la squadra del distaccamento di Bisaccia, con il supporto di un’autobotte dalla sede centrale di Avellino, che ha provveduto allo spegnimento dell’incendio, alla messa in sicurezza dell’area e del mezzo coinvolto, evitando ulteriori conseguenze per la circolazione e per l’incolumità degli utenti dell’autostrada.

Presenti anche la polizia stradale e il personale della società autostrade per la gestione della viabilità e le attività di competenza. L’intervento si è concluso senza conseguenze per le persone.