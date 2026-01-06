Avellino, lite in piazza D'Armi: carabinieri e polizia sedano gli animi Nelle prossime ore potrebbero essere adottati dei provvedimenti

di Paola Iandolo

Paura in serata in piazza d'Armi ad Avellino, di fronte al Tribunale. Una lite è scoppiata tra l'avventore di un locale e tre extracomunitari. La discussione si è animata e gli animi si sono surriscaldati. L'intervento di due pattuglie della Sezione Volanti della Questura di via Palatucci e una dei carabinieri è stato provvidenziale.

La loro azione ha permesso di scongiurare una violenta rissa davanti a tante persone. I protagonisti dell'episodio sono stati identificati. Non sono da escludere che nelle prossime ore vengano adottati dei provvedimenti nei confronti dei protagonisti della rissa.