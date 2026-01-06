Ariano, crollo dell'Epifania: pioggia di pietre da un rudere sfonda un Suv E' accaduto ancora una volta in via Parzanese

Crolla un vecchio rudere fino a sfondare la fiancata di un Suv Toyota Rav 4 e danneggiare una Skoda parcheggiata accanto.

E' successo ancora una volta in via Parzanese ad Ariano Irpino, dove da anni gli abitanti sono costretti a fare i conti con questa situazione di pericolo. Una situazione di abbandono e degrado che si trascina da tempo a causa delle inadempienze dei proprietari, che in molti casi sono eredi degli eredi. Ce ne siamo già occupati nel 2020. (Leggi qui).

Questa volta il cedimento si è verificato nella parte interna che affaccia ad un piazzale, di fronte alla traversa di via Intonti.

Fortunatamente al momento del crollo non voi era nessuno all'interno. I proprietari delle due vetture rimaste coinvolte stavano pranzando. Nella parte alta del vecchio immobile vi sarebbe anche una canna fumaria in eternit, pericolante che andrebbe rimossa.

Sul posto i vigili del fuoco di Grottaminarda insieme alla polizia municipale. L'area tecnica del comune immediatamente avvisata è intervenuta per transennare la zona che potrebbe essere interessata da nuovi crolli.