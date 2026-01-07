Bagnoli Irpino, allarme frane: incalzano i consiglieri di minoranza Chiedono risposte concrete ed immediati interventi di ripristino e manutenzione

di Paola Iandolo

Allarme frane e strade provinciali dissestate tra Bagnoli, Montella e Nusco. La denuncia arriva dai consiglieri di minoranza "Bagnoli Felix" che in un documento sollecitano l'Amministrazione Provinciale ad intervenire riguardo alla grave situazione di degrado delle strade SP368 (Bagnoli-Montella) e SP33 (Bagnoli-Nusco).

"Tale condizione è ormai insostenibile per la cittadinanza bagnolese, costretta quotidianamente a percorrere queste vie di comunicazione e a fare i conti con i disagi, i rischi e i disservizi che ne derivano. Oltre ai residenti è importante sottolineare che anche numerosi altri soggetti, tra cui pendolari, lavoratori, commercianti e turisti, attraversano quotidianamente il nostro territorio. La situazione attuale sta compromettendo la sicurezza e la fruibilità delle strade, con un impatto negativo sia sulla qualità della vita dei cittadini sia sull'immagine turistica della zona. Nel dettaglio, segnaliamo quanto segue: • SP368 Bagnoli-Montella: La strada presenta evidenti segni di degrado, soprattutto nella zona del "Ponte delle Tavole", dove nel 2021 si è verificato un primo cedimento della sede stradale, cui è seguito un secondo aggravamento, avvenuto lo scorso novembre, a pochi metri dal precedente.

In entrambi i casi sono stati posizionati dei segnali di pericolo e una rete da cantiere, ma non sono stati effettuati interventi di ripristino definitivi. Dalle foto allegate in calce alla presente si può tranquillamente constatare la gravità e pericolosità della situazione: non vorremmo che l’arteria principale di collegamento con gli altri paesi venisse a mancare compromettendo la vita dei cittadini ed i servizi primari ed essenziali. • SP33 Bagnoli-Nusco: Come già segnalato in passato, la strada è gravemente danneggiata, con numerosi avvallamenti e buche. Inoltre, le spallette dei ponti sono in stato di degrado, i guard-rail risultano danneggiati e privi di riflettori catarifrangenti, e manca la curva di scivolo iniziale. A ciò si aggiunge la presenza di rifiuti di ogni genere abbandonati ai lati delle strade e nei pressi dei ponti.

Alla luce di quanto sopra esposto, chiediamo agli Enti competenti un intervento tempestivo e risolutivo. Siamo consapevoli delle difficoltà finanziarie, tecniche e burocratiche del momento, e riconosciamo il lavoro svolto dall'Ente Provincia e dai suoi Uffici. Tuttavia, riteniamo che la situazione non possa più essere rimandata né evitata. Ci aspettiamo una risposta concreta con un cronoprogramma preciso riguardante gli interventi di ripristino e manutenzione, affinché i disagi e i rischi vengano risolti nel più breve tempo possibile".