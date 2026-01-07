Maltempo in Irpinia: circa 40 interventi dei vigili del fuoco E' solo il bilancio delle ultime ore ma le attività sono in corso in tutta la provincia di Avellino

Il comando dei vigili del fuoco di Avellino da ieri, 6 gennaio, ha inviato varie squadre per numerosi interventi a causa delle avverse condizioni meteorologiche che hanno interessato il territorio provinciale.

Nel periodo compreso tra il 6 e finora 7 gennaio, sono stati effettuati circa 40 interventi, principalmente per la messa in sicurezza di alberi e lamiere pericolanti, dissesti strutturali e statici, danni d’acqua, intonaci e vetri pericolanti, cedimenti stradali, verifiche di sicurezza, incidenti stradali, soccorso a persona, fughe di gas e incendi di canne fumarie.

Gli interventi hanno interessato diversi comuni della provincia, tra cui Avellino, Ariano Irpino, Grottaminarda, Mercogliano, Bisaccia, Summonte, Tufo, Manocalzati, Chianche e Roccabascerana.