Avellino, ferì il compagno dell'ex in viale Italia: condannato a due anni Atteso il deposito delle motivazioni previste tra 90 giorni

di Paola Iandolo

N.M. ha rimediato una condanna a due anni con pena sospesa per atti persecutori, lesioni aggravate e danneggiamento. Si è concluso cosi il processo con rito abbreviato celebrat stamante davanti al Gup del Tribunale di Avellino, Antonio Sicuranza nei confronti di un quarantunenne residente nell’ hinterland avellinese N.M. difeso dagli avvocati Gaetano Aufiero e Gerardo Santamaria, resosi autore come ricostruito dalla Squadra Mobile di Avellino e ammesso dallo stesso imputato, di un inseguimento con speronamento ai danni della sua ex compagna e all’aggressione con un oggetto da taglio, un coltello verosimilmente ai danni del nuovo compagno della sua ex, intervenuto per difenderla.

La Procura aveva invocato una condanna a tre anni e sei mesi. La vittima si era costituita parte civile nel processo, rappresentata dall’avvocato Teodoro Reppucci. Il quarantunenne, attualmente libero, era stato sottoposto agli arresti domiciliari e poi quella del divieto di avvicinamento a causa dell’aggressione di cui era stato ritenuto autore nella notte tra il 4 e il 5 marzo scorso ai danni del nuovo compagno della donna, che avrebbe aggredito con ferite di arma da taglio al volto e ad un fianco, provocandogli ferite guaribili in quindici giorni.

Al quarantunenne, infatti, oltre alle lesioni aggravate, vengono contestati anche i reati di atti persecutori, danneggiamento e violenza privata. Da almeno un anno, come ricostruito dagli agenti agli ordini del vicequestore Aniello Ingenito,il quarantunenne gli avrebbe inviato messaggi di minaccia. Anche un episodio in cui avrebbe colpito con calci, alla presenza delle figlie la macchina della ex moglie imprecando contro di lei. Si attendono le motivazioni della sentenza.