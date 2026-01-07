Nuovo avvistamento di un lupo sui monti Picentini: ecco il video Le immagini catturate da una foto trappola

Monti Picentini, nuovo avvistamento di lupo appenninico. Un esemplare è stato immortalato da una foto-trappola installata da un osservatore locale, confermando la presenza stabile della specie nell’area montana campana.

Un nuovo avvistamento di lupo nei Monti Picentini

Un nuovo avvistamento di lupo appenninico (Canis lupus italicus) è stato registrato sui Monti Picentini, grazie alle immagini catturate da una telecamera foto-trappola utilizzata per il monitoraggio della fauna selvatica. Il filmato mostra chiaramente un esemplare adulto che si muove nel proprio habitat naturale.

La presenza del lupo conferma la buona salute dell’ecosistema

La presenza del lupo nei Monti Picentini rappresenta un importante segnale di biodiversità e indica un buon equilibrio ambientale. Negli ultimi anni, infatti, il lupo sta progressivamente tornando a popolare diverse zone dell’Appennino meridionale, anche grazie alle politiche di tutela ambientale e alla riduzione della pressione antropica.

Secondo gli esperti, il lupo svolge un ruolo fondamentale nel controllo naturale delle popolazioni di ungulati, contribuendo a mantenere stabile l’ecosistema forestale.