Avellino: ispettrice colpita alla schiena da un detenuto finisce in ospedale Ennesimo episodio di violenza nel carcere di Bellizzi

Anno nuovo, stessi problemi nella casa circondariale di Avellino Bellizzi. Ennesima aggressione ai danni della polizia penitenziaria.

A farne le spese, stavolta, una ispettrice, colpita alla schiena con un pugno da un detenuto appartenente alla sezione comuni, trasferito presso l’Istituto Irpino da pochi giorni per motivi di ordine e sicurezza, dunque non nuovo a tali condotte.

Per l'ispettore donna si è reso necessario l’invio in pronto soccorso. La prognosi è di venti giorni. É una ferma condanna quella della Uilpa polizia penitenziaria, a maggior ragione perché si tratta di una violenza nei confronti di una unità femminile.

Raffaele Troise, responsabile segreteria Gau Avellino Bellizzi:

"La popolazione detenuta è fuori controllo, priva ormai anche di quegli astratti codici comportamentali, sempre più aggressiva nei confronti degli operatori di polizia penitenziaria che svolgono il proprio lavoro in attesa di un significativo cambiamento che restituisca loro una tanto agognata dignità, nel silenzio assordante di un’amministrazione immobile, troppo distante dalle problematiche quotidiane delle patrie galere.

Giunga alla collega vittima della vile aggressione la solidarietà di questa organizzazione sindacale e l’augurio di una pronta guarigione".