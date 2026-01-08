In auto con 430 euro in banconote false, ragazza di Avellino arrestata Ieri l'intervento dei carabinieri di Benevento durante un controllo

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento hanno arrestato in flagranza di reato una ragazza di 22 anni residente ad Avellino per detenzione e spendita di banconote contraffatte. Durante il controllo di un'auto Ford Fusion, a bordo della quale viaggiavano un trentasettenne della provincia di Avellino, alla guida, la ragazza seduta sul lato passeggero, una volta scesa dall'abitacolo, ha tentato di disfarsi di alcune banconote, gettandole a terra dopo averle preventivamente strappate. Trovate tre banconote da 50 euro e quattro banconote da 20 euro. La perquisizione personale ha permesso di trovare sul tappetino anteriore lato passeggero altri quattro banconote da 50 euro. Le banconote, per un valore complessivo di 430 euro, sono risultate tutte contraffatte e sono state sottoposte a sequestro. Nel corso degli accertamenti emergeva inoltre che il 37enne alla guida del veicolo era senza patente, in quanto revocata, ed e' stato denunciato. La vettura, risultata sprovvista di copertura assicurativa obbligatoria e cessata dalla circolazione d'ufficio per intestazione fittizia, e' stata inoltre sottoposta a sequestro amministrativo e affidata in custodia giudiziaria a una ditta autorizzata. La ragazza e' ai domiciliari.