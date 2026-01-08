Pietrastornina, Un'altra vittima dell'Isochimica: un ex scoibentatore

di Paola Iandolo
I veleni dell’Isochimica continuano a mietere vittime, trasformando quella che doveva essere una realtà industriale in una vera e propria mattanza. Si è spento a Pietrastornina Michele Minnucci, ex scoibentatore di 65 anni, colpito dalle conseguenze dell’esposizione alle fibre di amianto.
Minnucci era parte civile nel processo attualmente in corso in Appello ed è la 36ª vittima accertata della strage senza fine legata allo stabilimento Isochimica. Alle sue condizioni si aggiunge la preoccupazione per altri due ex operai, attualmente in gravi condizioni di salute.
L’uomo lascia la moglie e i figli, mentre il dolore si rinnova in una comunità già duramente provata. Il prossimo 23 febbraio è fissata la ripresa del processo d’Appello, dopo le condanne inflitte in primo grado.